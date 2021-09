Bürstadt. Mit einem Großaufgebot ist die Bürstädter Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in die direkte Nachbarschaft ausgerückt: In der Frankenstraße ist eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde zwar niemand, allerdings sind die Wohnung im Erdgeschoss sowie die Räume darüber vorerst nicht bewohnbar.

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine vergessene Pfanne mit Öl auf dem Herd hatte sich entzündet. Wie die Polizei berichtete, versuchten die Bewohner noch, die Flammen zu ersticken, indem sie Tücher und Decken über die Pfanne warfen. Dennoch muss es zu einer Verpuffung gekommen sein – der Zeitpunkt, zu dem sich die Bewohner ins Freie flüchteten, wie die Beamten weiter mitteilen.

Nachbarin schlägt Alarm

Eine Nachbarin habe dann die Feuerwehr alarmiert, die daraufhin mehrere Stunden im Einsatz war. Der Brand war zwar zügig gelöscht, hatte aber großen Schaden hinterlassen: Alle Fenster waren zersprungen, der Balkon der Wohnung beschädigt. Die Feuerwehr musste etliche Möbelstücke ins Freie räumen, um an alle Brandherde zu gelangen.

Die Flammen hatten für eine so starke Rauchentwicklung gesorgt, dass auch die Wohnung obendrüber stark verqualmt wurde. Da die Rußpartikel, die sich überall absetzen, stark giftig seien, dürfe auch diese Wohnung vorerst nicht betreten werden, erläutert die Polizei. Ob eine gründliche Reinigung ausreicht oder auch diese Wohnung saniert werden muss, stand gestern Abend noch nicht fest.

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Bürstadt und aus Bobstadt, die zur Verstärkung dazu gerufen wurden.