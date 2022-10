Wohnheim für Behinderte geplant

Bürstadt. Das Bebauungskonzept für den Beethovenplatz steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bau- und Stadtentwicklung am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal von Bürstadt. Rund 2600 Quadratmeter sollen demnächst an die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) verkauft werden, die darauf ein Wohnheim für Behinderte errichten will. Der Vertrag wird laut Bürgermeisterin Bärbel Schader gerade vorbereitet. Im Ausschuss soll auch darüber gesprochen werden, was mit der restlichen Fläche geschieht.

Zudem soll es auf Antrag der SPD-Fraktion um Solarenergie gehen. Die SPD möchte, dass die Verwaltung alle Dachflächen von städtischen Gebäuden auflistet, auf denen eine Photovoltaikanlage installiert werden könnte. Die weitere Frage wird sein, wer diese Anlagen betreibt: die Stadt selbst oder die städtische BGE. Möglich wäre auch, die Flächen zu vergeben, etwa an die Energiegenossenschaft Starkenburg, die in Bürstadt bereits auf dem Bauhof und der TV-Halle Strom aus Sonnenenergie produziert.

Die Sitzung ist öffentlich. Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung können direkt vor Beginn gestellt werden. cos