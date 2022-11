Wohnhaus in Riedrode durchwühlt

Riedrode. Kriminelle haben am Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr ein Wohnhaus in der Straße „Zum Schlinkenwinkel“ in Riedrode aufgesucht. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Anschließend hätten sie mehrere Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Offenbar sei aber nichts gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von Zeugen zu den Tätern. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Nummer 06252/70 60 zu melden. cos/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Weitere Hinweise der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen gibt es online unter https://hessen.de/presse/polizei-intensiviert-massnahmen-und-sensibilisiert-buergerinnen-und-buerger