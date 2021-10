Wohl kein Breitband für Bürstadt West

Bürstadt. In Sachen Digitalisierung droht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in Bürstadt. Da das Interesse am schnellen Internet im westlichen Teil der Stadt mäßig ist, sieht das Unternehmen Deutsche Glasfaser dort von einem Ausbau ab. Das hat das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Borken mitgeteilt. Umgekehrt dürfte der Breitbandausbau im Osten der Stadt in wenigen Monaten starten.

Das Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, schnelle Breitbandanschlüsse auf dem Land zu verlegen, hat Bürstadt Ost sowie Bobstadt, Boxheimerhof und Riedrode als Ausbaugebiet benannt. Dort hatten mindestens 40 Prozent der Bürger einen Vertrag abgeschlossen. Um für möglichst viele dieser Haushalte in absehbarer Zeit einen Anschluss zu legen, habe man sich für den Teilausbau entschieden, heißt es vom Unternehmen.

Start der Planungsphase

Das ursprüngliche Ausbaugebiet sei verkleinert worden. „Bobstadt, Riedrode und Boxheimerhof werden komplett ausgebaut. Bürstadt selbst erhält einen Teilausbau und Bürstadt West bekommt, da so wenig Verträge unterzeichnet wurden, keinen Ausbau“, heißt es vom zuständigen Projektleiter. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten starte in den kommenden Wochen.

Höhere Geschwindigkeiten ohne auffällige Schwankungen bietet im Festnetz nur eine Glasfaserleitung, die direkt bis ins Haus reicht, wie Fachleute betonen. „Noch gibt es eine Chance, dass auch die Bürstädter westlich der Bahnlinie an das Glasfasernetz angeschlossen werden“, sagt Hermann Ofenloch. Der frühere Bankangestellte und heutige Rentner wirbt seit Monaten offensiv für den Breitbandausbau in seiner Heimatstadt. „Solange der Ausbau nicht begonnen hat, gibt es für Haushalte noch die Chance, mitzumachen“, sagt er. Das habe er im Austausch mit den Nordrhein-Westfalen zwischen den Zeilen wahrgenommen. So gebe es wohl die Möglichkeit, „noch Straßen dazu zu packen“. Würden sich also Nachbarn zusammenschließen, könnte wohl doch noch die gesamte Stadt vom Breitbandausbau profitieren.

Privatmann will weiterhin werben

Dafür will der umtriebige Rentner in den kommenden Tagen und Wochen werben, etwa in den sozialen Medien. Ofenloch hat nach eigenen Angaben keine kommerziellen Interessen. Aus seiner Sicht wäre der Breitbandausbau für Bürstadt ein Segen. So erleichtere eine moderne IT-Infrastruktur nicht nur der Alltag von Privatleuten, die sich im Internet tummeln; auch mit Blick auf die Arbeit am heimischen Schreibtisch beispielsweise sei der Breitbandausbau dringend notwendig.

Käme das schnelle Internet doch noch für alle Gebiete in der Stadt, es wäre eine Wendung, buchstäblich auf den letzten Drücker. Die Deutsche Glasfaser hatte ursprünglich einen Anteil der Vertragsabschlüsse von insgesamt mindestens 40 Prozent zur Bedingung gemacht, um das gesamte Stadtgebiet mit den Hochgeschwindigkeitsleitungen zu versorgen. Aus privatwirtschaftlicher Sicht ist das nachvollziehbar. Anbieter können nur dann ausbauen, wenn sich das Projekt für sie betriebswirtschaftlich rechnet und eine entsprechende Nachfrage besteht. Das erklärt die Beharrlichkeit, mit der das Unternehmen die Bürstädter umworben hatte. Eine erste Frist war Mitte Juni verstrichen, ohne dass die erwünschte Menge an Vertragsabschlüssen zustande gekommen war. Insgesamt lag die Zahl bei 24 Prozent. Daraufhin hatte das Unternehmen noch eine letzte Frist bis Ende Juli gesetzt. Da die gewünschte Quote nur in Bobstadt, Riedrode und Boxheimerhof erreicht wurde, hat das Unternehmen nun eine „individuelle Lösung“ für Bürstadt entwickelt.

Doch es wäre nur eine Teillösung, weder Fisch noch Fleisch. Das sieht auch Johannes Britz so. Der 40 Jahre alte Bürstädter hat als Privatmann öffentlich für den Breitbandausbau starkgemacht. Es handle sich dabei um eine Investition in die Zukunft, argumentiert er. Ob ein Haus mit einer Glasfaserleitung versorgt ist oder eben nicht, könne den Wert der Immobilie beeinflussen, ist Britz überzeugt. „Das kann letztendlich die Entscheidung eines Mieters beeinflussen“, sagt er. Der Sachbearbeiter bei einem Dienstleister für Heizungskosten geht zudem davon aus, dass der Hausanschluss von die Deutsche Glasfaser momentan noch kostenlos angeboten wird. „In einigen Jahren dürfte das anders aussehen“, gibt Britz zu bedenken, der wie Hermann Ofenloch betont, er habe keine kommerziellen Interessen am Ausbau.

Ofenloch selbst fordert mehr Engagement von Verwaltung und Politik. „Aus meiner Sicht wäre es Zeit, dass sich die Stadt und die Parteien stärker in dieser Sache engagieren und endlich zum Schlussspurt die Werbetrommel rühren“, fordert er.

Das Rathaus weist indes darauf hin, dass es dem Neutralitätsgrundsatz verpflichtet sei. Schließlich gebe es ein halbes Dutzend weiterer Firmen, die in Sachen Breitbandausbau ebenfalls in Bürstadt aktiv werden könnten. „Der Neutralitätsgrundsatz bedeutet, dass die Stadt Bürstadt zwar den jeweiligen Unternehmen im Telekommunikationsbereich den Zugang nicht verwehrt, aber nicht proaktiv für ein Unternehmen Partei ergreift und es über Gebühr bewirbt“, heißt es von Tim Lux, der unter anderem für die Wirtschaftsförderung zuständig ist.

Die Stadt sei für jedes Unternehmen dankbar, dass die digitale Infrastruktur verbessern möchte. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, mit welchen digitalen Herausforderungen – von Homeschooling bis Homeoffice – Kommunen sich künftig konfrontiert sehen. „Dennoch sollen und müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden, ob sie entsprechende Angebote annehmen“, argumentiert Lux.

Ofenloch beharrt darauf, dass eben dieses Neutralitätsargument, nun entfalle – zumal längst feststehe, dass Bürstadt von der Deutschen Glasfaser ausgebaut werde.