Wochenlang nur einspurig

Bürstadt. Die Sperrungen sollen nur von kurzer Dauer sei: Die Sanierungsarbeiten an der Brücke, die bei Bürstadt die Lampertheimer Straße über die Bundesstraße B 47 führt, beginnen am Donnerstag, 13. Oktober. Wie Hessen Mobil mitteilte, werden dabei Schadstellen am südlichen Widerlager behoben. Die Arbeiten dauert voraussichtlich bis Ende November.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zuge dieser Arbeiten muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Lorsch unter der Brücke auf eine Spur verringert werden, hieß es weiter. Zudem wird im genannten Zeitraum ein kurzzeitiges Anheben der Brücke erforderlich sein. Hierfür sei jedoch keine Sperrung mit Umleitungen notwendig, die Arbeiten sollen unter kurzen Sperrungen bis zu 15 Minuten mit Hilfe der örtlichen Polizei durchgeführt werden, kündigte Hessen Mobil weiter an. red