Bürstadt. Dort, wo sonst Kinder in Kostümen durchs Labyrinth jagen und sich in die Welt von Helden und Drachen begeben, herrscht seit gut zwei Monaten Stille. Und das bereits zum zweiten Mal seit der Eröffnung des Nibelungenhorts in Bürstadt, der in unserer Region seinesgleichen sucht. „Wir sind nach wie vor im Shutdown und werden wohl die Letzten sein, die aufmachen dürfen“, sagt Bärbel Jakob zur aktuellen Öffnungsstrategie der Bundesregierung auf Anfrage dieser Redaktion. Im Jahr 2017 eröffnete sie den preisgekrönten Nibelungenhort in Bürstadt, eine sagenhafte Abenteuerwelt für Familien.

Wie ein Faustschlag

Bereits der erste Lockdown traf die Unternehmerin wie ein Faustschlag. „Auf einmal sind uns alle Geburtstage weggebrochen“, erzählt sie. Gruppenveranstaltungen zählten in ihrem Geschäft zu den Haupteinnahmequellen. Auch die anschließende Öffnung nach dem ersten Lockdown war kaum besser: „Wir waren total überrumpelt. Plötzlich durften wir an einem Samstag wieder öffnen. Das geht so gar nicht.“ Wie viele Gastronomen und andere Corona-geplagte Unternehmer hätte sie sich ein bisschen mehr Planungszeit vor den Öffnungsschritten gewünscht.

Alles muss desinfiziert werden: Das bedeutet viel Arbeit für Bärbel Jakob im Nibelungenhort. © Jakob

Im vergangenen Sommer konnte sie dann erst wieder im Juli öffnen. „Da ist bei uns leider Saure-Gurken-Zeit.“ Dazu kamen die strengen Hygieneauflagen. Die Ausarbeitung ihres Hygienekonzeptes und die Desinfektion unzähliger Spielutensilien sei ein sehr großer zeitlicher Aufwand für ihren kleinen Betrieb gewesen.

Trotz aller Schwierigkeiten denkt Bärbel Jakob aber keinen Tag ans Aufgeben. Dafür hat sie zu viel Herzblut und Geld in den Hort gesteckt. Natürlich habe sie finanzielle Verluste gemacht. Im Gegensatz zu anderen Unternehmern musste sie aber nicht an ihre Altersvorsorge gehen. Von ihren fünf Mitarbeitern ist einer in Kurzarbeit, mehrere Mini-Jobber hätten aufgehört. Dabei ist es wichtig für Jakobs Geschäft, dass sie auf Mitarbeiter zurückgreifen kann, die sich in der Rollenspiel-Welt auskennen. Auch die laufenden Kosten wie Miete für die ehemalige Kegelbahn müssten bezahlt werden. „Zum Glück deckt sich das einigermaßen mit den Überbrückungshilfen“, erzählt Jakob. Über die vielfach angemahnten späten Zahlungen der staatlichen Hilfen kann sie sich nicht beschweren. „Das Geld aus der November- und Dezemberhilfe kam zeitnah“, sagt sie. „Insgesamt kommen wir über die Runden.“

Die Unternehmerin geht davon aus, dass sie zeitgleich mit Indoor-Spielplätzen öffnen darf. So sei es nach dem letzten Lockdown gewesen. „Wir hoffen auf einen guten Herbst“, sagt sie. Momentan ist sie mit kleineren Renovierungsarbeiten beschäftigt.

Mut macht ihr, dass bereits jetzt wieder Anfragen von Schulklassen kommen. Auch hofft sie, dass ihre Stammkunden die Treue halten. Wenn sie an die leuchtenden Kinderaugen denkt, weiß sie, dass es richtig ist, an ihrer Wunderwelt festzuhalten. „Wir werden wieder aufmachen – die Frage ist nur wann“, bekräftigt Jakob. Sie freut sich schon darauf, wenn wieder viele Kinder mit ihren Eltern die Türen zum Labyrinth öffnen.