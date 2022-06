Bürstadt. Endlich konnte sie wieder stattfinden, die Vertreterversammlung der Raiffeisenbank (Raiba). Wer sich vorab angemeldet hatte, kam ins Bürstädter Bürgerhaus. „Die persönliche Begegnung und der Austausch gehören einfach dazu. Wir freuen uns auf den Abend“, begrüßte Vorstand Claus Diehlmann die Gäste.

Er übernahm den kompletten Vortrag, denn sein Vorstandskollege Frank Ohl war stimmlich angeschlagen und hielt sich deshalb zurück. Derzeit wehe ein rauer Wind, aber die Raiba habe ein stabiles Fundament, begann Diehlmann. „Wir sind kein Fähnchen im Wind, wir stehen fest und sind so sicher durch die Pandemie gekommen. Uns gibt es immer noch“, bekräftigte der Vorstand. Der Krieg in der Ukraine habe Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, und deshalb könne man lediglich sagen: „mit Stand heute“. Der Niedrigzins treibe die Bankkunden zur „Flucht in Sachwerte“.

Er versicherte, dass die Raiba ab dem 1. Juli für die Kunden keinen Negativzins mehr berechne, egal welche Entscheidung Ende Juni bei der Europäischen Zentralbank getroffen werde.

Bessere Bilanz als 2021

Er skizzierte kurz die Zahlen der Bilanz. Die fällt mit 451,3 Millionen Euro um 4,7 Prozent besser aus als im Vorjahr. Im Verbund schließt man mit 910 Millionen ab. Kundenkredite sind um 7,5 Prozent auf 268,2 Millionen Euro gestiegen. „Bauwillige werden sich den Traum vom Eigenheim bald nicht mehr leisten können“, meinte Diehlmann im Hinblick auf die steigenden Preise und die schnell steigenden Zinsen. Er sagte auch voraus, dass die Investitionen zurückgehen werden.

Das bisherige Zinstief habe auch die Zuflüsse an Kundeneinlagen gedämpft. Trotzdem erhöhten sich Giro-, Spar- und Termineinlagenkonten auf 351,2 Millionen Euro, ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber 2020. „Die Spareinlagen sind im Sinkflug“, so der Vorstand. Dafür stieg der Depotbestand bei der Union Investment um 30 Prozent auf 113,4 Millionen Euro an. 237 neue Bausparverträge, 265 Lebensversicherungen, 156 easy-Credit-Verträge und zwölf vermittelte Immobilien gehen auf das Verbundgeschäft.

Beim Provisionsüberschuss von 400 000 Euro zeigt sich ein positives Bild. In Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme bedeutet dies einen Wert von 0,74 Prozent gegenüber 0,68 Prozent im Vorjahr. Das Eigenkapital der Bank konnte erhöht werden und beträgt 50,5 Millionen Euro. Als Dividende für die 9 862 Mitglieder wird die Summe von rund 37 477 Euro vom Bilanzgewinn von 505 733 Euro ausgeschüttet. Die Mitglieder stimmten diesem Vorschlag zu. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Brigitte Daiker-Neumann, führte die Wahl der turnusgemäß ausscheidenden Mitglieder durch. Rüdiger Engert und Thomas Hartmann wurden einstimmig wiedergewählt.

In Richtung Klimaneutralität

Es gab erneut Mitarbeiterjubiläen zu feiern, darunter vier 40-jährige, neben zahlreichen anderen. Im November hatte der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Harald Heiser, sein Amt an Karsten Krug weitergereicht. Die Bank setzt auf Ressourcenschonung – durch den Betrieb von Photovoltaik auf den eigenen Grundstücken und das konsequente Einsparen von Energie.

Dass Nachhaltigkeit auch beim Publikum ein Thema war, zeigte sich bei den Nachfragen der Mitglieder. Ein Mitglied wollte wissen, bis wann die Raiffeisenbank Ried klimaneutral ist. „Wir bewegen uns permanent in diese Richtung, aber wir haben uns kein Ziel gesetzt“, antwortete Diehlmann. cid