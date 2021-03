Bürstadt. Lange Gesichter beim Künstlerverein Bürstadt: Bereits zum zweiten Mal fällt die beliebte Osterausstellung wegen Corona aus (wir berichteten). „Das ist schon sehr traurig“, sagt Vorstandsmitglied Monika Brenner, die zum Vorbereitungsteam gehört.

Das ganze Vereinsleben liege derzeit brach. Die anderen Vereinsmitglieder habe sie seit knapp einem Jahr nicht mehr gesehen. „Momentan lassen viele von uns ihr Hobby ruhen“, sagt die Künstlerin, die Christbaumschmuck aus Perlen fertigt. Andere verkaufen ihre Kunst im Internet: „Wenn man weiß, wie es geht! Manchmal arbeite ich schon am Weihnachtsschmuck. Dann muss ich das nicht im Sommer machen“, erzählt Monika Brenner. Ob die Adventsausstellung überhaupt stattfinden wird, steht noch in den Sternen.

Vor zwei Jahren hatten die Hasen bei der Osterausstellung noch gut lachen. © Nix

„Nichts ist am Laufen. Wir können nichts planen“, unterstreicht Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein. Für Veranstaltungen wie der Osterausstellung sei eine lange Planungszeit erforderlich. Und gerade das könne bei sich ständig ändernden Regeln und Infektionszahlen nicht gewährleistet werden. Alternativen zur Osterausstellung – wie eine Ausstellung im Freien – gebe es zwar. „Aber die momentane Lage macht auch solche Pläne ganz schnell zunichte“, erklärt Gärtner-Grein.

Wie die Zukunft der Osterausstellung in Bürstadt aussieht, könne sie deswegen gar nicht einschätzen. Wie so viele andere Menschen hoffen auch die Künstler auf bessere Zeiten. to

