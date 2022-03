Bürstadt. Der Frühling kommt, und die Bürstädter Winterwiese verabschiedet sich: Im Dezember 2021 wurden 200 bemalte winterliche Holzmotive wie Pinguine, Sterne oder Tannenbäume auf dem Grünstreifen ausgangs Bürstadt in die Erde gesteckt und ergaben eine große Winterwiese.

Die Holzmotive konnten damals kostenfrei im Quartiersbüro Bürstadt zum Bemalen abgeholt werden, und Mitte Dezember fand eine gemeinsame Pflanzaktion statt. Die Aktion wurde von Reiner Mecky initiiert, der hierfür einen Antrag an das Quartiersbüro stellte und über den Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt 1000 Euro Förderung hierzu erhielt. Die Gartenstecker wurden nun vom Bauhof eingesammelt und liegen ab Dienstag, 8. März, im Quartiersbüro Bürstadt zur Abholung bereit. Die Gestalterinnen und Gestalter können ihre Gartenstecker durch Bilder oder aufgemalte Namen identifizieren und mitnehmen. Diese Maßnahme, die Abholung der Holzmotive direkt im Quartiersbüro, erfolgt aufgrund der Rückmeldungen der Teilnehmer der vorherigen Aktion mit der sommerlichen Holzstecker-Blumenwiese. Hier sind während des genannten Zeitraums, in dem die Gartenstecker direkt von den Gestaltern am Grünstreifen abgeholt werden konnten, zu viele der Holzmotive abhandengekommen. Dem möchte das Team des Quartiersbüro mit der beschriebenen Vorgehensweise entgegenwirken. red