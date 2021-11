Winterwiese folgt auf Holzblumen

Bürstadt. Eine bunte Winterwiese soll an der Stelle entstehen, wo eine Gute-Laune-Blumenwiese für einen fröhlichen Hingucker sorgte. Von August bis Anfang November schmückten lustig bemalte Holzstecker den Stadteingang von Bürstadt. Die Stecker sind inzwischen abgeholt, bald soll es allerdings winterlichen Ersatz geben. Der Bürstädter Reiner Mecky, Initiator der Blumenwiese, hat für sein neues Projekt einen Antrag im Quartiersbüro gestellt und erhält dafür 1000 Euro aus dem Verfügungsfonds.

Damit sind gut 200 Holzrohlinge – Pinguine, Engel, Tannenbäume, Sterne oder Schneemänner – bei der Behindertenhilfe Bergstraße hergestellt worden. Die erste Lieferung der Motive wird an diesem Dienstag, 16. November, von 10 bis 17 Uhr, im Quartiersbüro am Beethovenplatz ausgegeben. Interessierte können sich kostenfrei Holzrohlinge abholen und diese daheim bemalten. Die fertigen Figuren werden ab Mitte Dezember in dem Grünstreifen am Ortseingang aufgestellt und bleiben dort für einige Monate. Danach können sie von ihren Besitzern abgeholt werden und im heimischen Garten Platz finden. Das Quartiersbüro befindet sich am Beethovenplatz, in der Bürgermeister-Siegler-Straße 29. Geöffnet ist immer dienstags von 10 bis 17 Uhr. red