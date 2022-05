Willkommenstreff im Bürstädter Jugendhaus stellt Angebote vor

Bürstadt. „Überall diese Kriege, da kann niemand gewinnen. Stell dir vor, es ist Frieden, und jeder, jeder geht hin“, ist Udo Lindenberg im Musikvideo zu „Wir ziehen in den Frieden“ auf der Leinwand im Bürstädter Jugendhaus zu hören. Dorthin hat die Stadt Bürstadt mit Bürgermeisterin Barbara Schader zu einem „Willkommenstreffen“ für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und ihre Gastgeberfamilien eingeladen.

Im Fokus stehen die Solidaritätsbekundung, die Weitergabe von Informationen und Anlaufstellen sowie die Vorstellung von Angeboten durch Vereine. Bürgermeisterin Schader betont bei ihrer Begrüßung der gut 50 Gäste, wie wichtig es gerade jetzt sei, zusammenzustehen und gemeinsam für Frieden, Freiheit und Demokratie einzutreten. Dazu gehöre auch Mitmenschlichkeit und Miteinander, was zugleich Ausdruck der großen Gastfreundlichkeit hier in Bürstadt sei, wo 110 Ukrainer aktuell leben, größtenteils privat aufgenommen. Dementsprechend groß ist der Dank an die Gastgeberfamilien. Alles Gesprochene wird von Anastasiia Shybashova ins Ukrainische übersetzt. „Gemeinsam mit Vereinen und Institutionen ist es uns wichtig wahrzunehmen, was Sie benötigen und wo wir unterstützen können“, ergänzt Schader.

Rosi Hartmann und Michael Held von der katholischen Pfarrgruppe bewarben die Möglichkeit von kostenlosen Second-Hand-Textilien für Kinder und Jugendliche in Peterles Kleiderstübchen und luden zu einem zweisprachigen Gebet ein, bei dem auch Ukrainer mitwirken können. Hartmann motivierte zudem für die Teilnahme am Internationalen Frauenfrühstück des Interkulturellen Büros, welches jeden dritten Dienstag im Monat stattfindet.

Lothar Litters sprach für die Bürgerstiftung, bei der unbürokratische Hilfe im Vordergrund steht. Durch eine Spende der „Augustinerstraßen-Musiker“ verfügt die Bürgerstiftung über ein Budget, welches zur Unterstützung eingesetzt werden kann.

Ukrainisch sprechende Lehrkraft

Von der Schillerschule ist Schulleiter Torsten Wiechmann vor Ort. „Aktuell sind etwa sechs Kinder bei uns als Schüler gemeldet“, so Wiechmann. Zeitnah soll zudem eine Ukrainisch sprechende Lehrkraft eingesetzt werden. Sportliche Aktivitäten stellt Rainer Uhrig vor, zu einem als Sportcoach Bürstadt, der als Schnittstelle zwischen Vereinen und Menschen mit Migrationshintergrund steht. Wer gerne Sport treiben möchte, könne sich bei ihm melden oder bei Gerasimoula Grigoraki von der Stadt Bürstadt. Weiterhin stellt er als Vertreter des Jugendfördervereins die Fußballlandschaft für den Nachwuchs vor. „Meine Leidenschaft ist Judo“, sagt Lothar Kilian vom 1. Judoclub, der passend in blau-gelb gekommen ist, den eigenen Vereinsfarben. Kurse gebe es ab dem Alter von drei Jahren in Judo und anderen Kampfsportbereichen, ebenso werden Selbstverteidigungskurse für Frauen angeboten.

Spiele und Sprachkurse

Für die Kinder und Jugendlichen war das Jugendhaus mit seinen Spielmöglichkeiten ein Anziehungsmagnet. Stefanie Killian, Betreuerin des von der Sozialagentur Fortuna betreuten Jugendhauses, animiert zum Wiederkommen und berichtet über das Freizeitangebot. Die Familien spielen im Anschluss an das Treffen noch lange unbeschwert im Jugendhaus und fühlen sich dort wohl.

Gerasimoula Grigoraki, für Integration und Soziales im Rathaus zuständig und Vorbereiterin für das Willkommenstreffen seitens der Stadt, verweist auf Flyer und Informationen rund um das Leben in Bürstadt. Weiterhin informiert sie über Deutschkurse und darüber, dass jede Woche im Interkulturellen Büro eine Sprechstunde mit Dolmetscher stattfindet. red