Seit Wochen schon laufen die Vorbereitungen für das Halloween-Ereignis auf dem Beethovenplatz in Bürstadt. An der Halle von Manuel Profeta dürfen sich am Montag, 31. Oktober, wieder kleine und große Besucher gruseln. „Vielleicht ist es das letzte Mal – wenn im nächsten Jahr hier schon die Großbaustelle ist“, befürchtet Profeta.

Jetzt will er erstmal an die neue Veranstaltung denken.

...