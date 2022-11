Wildbienen im Fokus

Bürstadt. In der Naturoase Lachgärten im Süden Bürstadts wurde, initiiert vom Agenda-Tisch Naturschutz, auf über zwei Hektar ein Gebiet geschaffen, das den Bürgerinnen und Bürgern für die Naherholung dienen soll. Auf der Fläche befindet sich auch eine Glücksbaum-Allee, die entlang des Wegenetzes kontinuierlich erweitert wurde.

Im letzten Jahr entstand zwischen den Bäumen der Glücksbaumallee ein Naturlehrpfad zum Thema „Bienen und Imkerei“. Dieser wurde jetzt in Zusammenarbeit zwischen dem NABU Bürstadt und den Riedimkern um zwei neue Informationstafeln zum Thema Wildbienen ergänzt, um die enorme Vielfalt der hiesigen Bienenarten aufzuzeigen. Neben den Honigbienen existieren hierzulande mehr als 570 weitere Bienenarten mit ebenso beeindruckenden Lebensweisen und Überlebensstrategien.

Die neu angebrachten Tafeln wurden vom Biologen und Wildbienenforscher Paul Westrich entworfen. Er ist einer der bekanntesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Erforschung unserer heimischen Wildbienenarten und deren Lebensräume. Die erste neue Tafel zeigt die bei uns am häufigsten vorkommenden Bienenarten auf, darunter Mauerbienen, Pelzbienen, Seidenbienen, Hummeln und viele mehr. Die zweite Tafel stellt beispielhaft die Lebensweise der gehörnten Mauerbiene (Osmia cornuta) anschaulich dar. Sie gehört zu den zahlreichen solitär lebenden Bienenarten, die ganz allein ihre Nester bauen und ihre Brut ohne Mithilfe von Artgenossen versorgen.

Seitdem die Medien vermehrt über das weltweite „Bienensterben“ und dessen fatale Folgen berichten, ist das Interesse an dieser Insektengruppe stark gewachsen. Warum viele Wildbienen im Gegensatz zur weit bekannteren Honigbiene bedroht sind und wie man selbst Wildbienen unter anderem durch wirksame Nisthilfen unterstützen kann, erklärt Paul Westrich auf der Website www.wildbienen.info und in seinem Buch „Die Wildbienen Deutschlands“.

Weitere Informationen zur Lebensweise der heimischen Bienenarten und einen Einblick in ein staatenbildendes Bienenvolk ermöglichen die Imkerinnen und Imker vor Ort. Anregungen zur Unterstützung unserer Insektenwelt durch eine naturnahe Gartengestaltung findet man in der Gartenbroschüre des NABU Bürstadt und in den Umwelttipps auf der Homepage. red