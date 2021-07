Wildbienen im Fokus

Bürstadt. Die Bücherei St. Michael in Bürstadt empfiehlt ihren Besuchen das Buch „Bienenretten“ von Sebastian Hopfenmüller und Eva Stangler als Sommerlektüre. Es wird vorgestellt von Michael Held, der mit zum Team der Ehrenamtlichen gehört, die den Büchereibetrieb unterstützen.

Der Verlag Eugen Ulmer hat eine neue Reihe mit dem Titel #machsnachhaltig gestartet. Alle Bücher dieser Reihe sind äußerst liebevoll gestaltet, was Schriftsatz und Layout, Bildauswahl und Anordnung sowie die vielfältigen Zugangsweisen zu den jeweiligen Themen angeht. „Ich kann diese Reihe allen Freundinnen und Freunden naturnahen Gärtnerns sehr empfehlen!“, betont Held.

Das zu dieser Reihe gehörende Buch „Bienen retten: Wildbienenfreundliche Projekte für Balkon, Terrasse und Garten“ von Sebastian Hopfenmüller und Eva Stangler beispielsweise stellt vor, wie Wildbienen leben und was sie brauchen. Es stellt vielfältige Anregungen vor, was man im eigenen Garten oder auf dem Balkon für sie tun kann. Dabei gibt es immer ganz konkrete Beispiele für entsprechende Pflanzen und Strukturen, die den Wildbienen helfen können und Anleitungen, was hierbei zu beachten ist.

Faszinierende Bilder

Alles ist wunderbar bebildert, so dass etwa bei den Fotos mit Blühpflanzen für Wildbienen meist solche gewählt sind, bei denen neben der Blüte gleich noch eine sie besuchende Wildbiene zu sehen ist. In einem eigenen Kapitel werden häufigere Wildbienen-Familien in Text und Bild kurz vorgestellt mit Beispielen für häufige Vertreter. „Ein Buch von Wildbienenfreunden für Wildbienenfreunde!“, lautet das Fazit von Michael Held. red

