Wieder Weinfest in den Lächnern

Bürstadt. Weinfest ohne den Heimat- und Carnevalverein (HCV) ist wie Sommer ohne Sonne. Hatten die Blau-Weißen das beliebte Fest im letzten Jahr noch als „Woifeschd fa dehoom“ gefeiert, steht einer Neuauflage in diesem Jahr nichts im Wege. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, darf der Rebensaft wieder fließen, und die Köche verwöhnen mit Speisen rund um den Wein. Ab Samstag sind die fleißigen HCV-Heinzelmännchen aktiv und laden ab 17 Uhr zum Schlemmen, Plaudern und Genießen ein.

Gaudi beim Asphaltstockschießen

Kaum sind die gut in Wein eingelegten Winzersteaks, das Kochkässchnitzel, der Hackbraten, Bratwürste und „Fischweck“ verspeist, geht es am Sonntag mit viel Elan ab 10 Uhr mit der Stadtmeisterschaft im Asphaltstockschießen weiter. Bei der Gaudiveranstaltung treten nicht nur die Bürstädter Fastnachtsvereine gegeneinander an, auch weitere Vereine können ihre aus fünf Mitspielern bestehenden Mannschaften anmelden.

Nach so viel Aktivität müssen die verbrauchten Kalorien umgehend den Körpern wieder zugeführt werden. Vielleicht munden jetzt Flammkuchen mit Shrimps oder als vegetarische Variante, Spundekäs oder eine frische Brezel.

Hoffen auf gutes Wetter

Am zweiten Tag verwandelt sich die Cocktailbar in eine Feinbäckerei und bietet Kuchen und Torten aus den heimischen Öfen an. Natürlich darf die Siegerehrung und die Übergabe des Wanderpokals nicht fehlen. Jetzt hofft der Verein auf gutes Wetter und freut sich auf zahlreiche Besucher.

Anmeldungen zum Asphaltstockschießen sind möglich an: frank-reichmann@t-online.de oder patrick.brenner@t-online.de Fell