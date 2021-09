Wieder benachteiligt

Zum Glasfaser-Ausbau an der Erich Kästner-Schule in Bürstadt

Wieder sind die Schulen im Ried die Benachteiligten im Kreis Bergstraße. Schön wird es dargestellt, dass die Schulen im Ried nun den High-Speed-Anschluss durch Glasfaser bekommen. Gleichzeitig wird erwähnt, dass an Bensheimer und Bergsträßer Schulen dieser bereits gelegt wurde.

Es ist bekannt, dass die Schulen im Ried hinter denen der Elitestädte an der Bergstraße hinten angestellt sind. Doch so einen deutlichen Beweis bekommt man wahrlich selten präsentiert: Elf Schulen in Bensheim und Zwingenberg bekamen schon im Juni 2018 den Anschluss an das Glasfasernetz (siehe Homepage der GGEW). Im Ried hingegen drei Jahre später. Bis das Netz funktioniert, werden vier Jahre gegenüber den Bergsträßer Schulen vergangen sein.

Mir gibt das sehr zu denken, da sich dies wie ein roter Strich durch die Priorisierung der Schulen zieht, wie man auch an sonstigen Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen erkennen kann.

Immerhin reden wir im Vergleich davon, vier Jahre abgehängt zu sein. Das ist ein gesamtes Grundschulleben, und es fehlen somit teilweise die Voraussetzungen für einen guten Start an den weiterführenden Schulen.