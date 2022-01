Bürstadt. Die Corona-Infektionen breiten sich in der Region rasant aus. Inzwischen ist Omikron im Kreis Bergstraße die vorherrschende Variante, berichtet Gesundheitsdezernentin Diana Stolz im Pressegespräch. Keine einzige Stadt im Kreis sei davon ausgenommen. Das unterstreichen die Fallzahlen vom Dienstag: 19 Personen haben sich in Bürstadt infiziert, 23 in Lampertheim und 22 in Viernheim.

...