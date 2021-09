Bürstadt. Opernsänger Thomas Johannes Mayer aus Bürstadt ist zum 17. Botschafter des Kreises Bergstraße ernannt worden. „Das ist eine schöne Auszeichnung. Einfach schön, wenn man in seiner Heimat gewürdigt und geehrt wird“, erzählt er nach der Feierstunde mit Landrat Christian Engelhardt am Telefon. Mayer versteht dies zudem als gute Möglichkeit, um auf die schwierige Situation der Künstler in

...