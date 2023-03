Wie kommt der Apfel in die Kita?

Biblis. Die Vorschulkinder der Gemeindekindertagesstätte Glückskäfer haben sich am Forscherprojekt „Kinder entdecken Logistik“ der IHK Darmstadt beteiligt und sind der Forscherfrage nachgegangen: „Wie kommt der Apfel in die Kindertagesstätte?“ Im Vorfeld wurde in der Vorschulgruppe viel zum Thema Apfel erarbeitet. Die Kinder lernten Apfelsorten kennen und konnten verschiedene Speisen aus Äpfeln herausschmecken. Für den Wettbewerb selbst wurde ein großer Apfel gebastelt, auf dem bildlich alle Projektschritte zu erkennen sind.

Erst kürzlich fand dann der große Tag statt, an dem der Frage intensiv nachgegangen wurde. Die Kinder besuchten den Obst- und Gartenbauverein Biblis, um vieles über den Apfel und den Anbau zu erfahren. Wie wächst ein Apfel? Wie und wann wird geerntet? Hans Neun vom Obst- und Gartenbauverein begrüßte die Kinder und nahm sich viel Zeit für die Vorschulgruppe, um alle Fragen zu beantworten. Dazu bekam jedes Kind einen Apfel geschenkt, der gleich gegessen wurde.

Auch waren die Vorschulkinder an diesem Tag von den Unternehmen Fiege/Action eingeladen, um die Logistik näher kennenzulernen. Matthias Wetzel von Fiege begrüßte die Kinder und hatte einige Überraschungen für sie vorbereitet. Das erste Highlight war der am Vortag eingetroffene erste Elektro-Lkw. In diesen durften sich die Kinder gleich einmal reinsetzen. Danach gab es eine Stärkung im Gebäude und bei einem Rundgang durch die Halle wurden den Kindern das Lager, die Verladung der Ware und vieles mehr gezeigt und erklärt.

Für die Kinder war es ein aufregender Tag, an dem sie vieles gelernt hatten. Sie gestalteten am nächsten Tag ihren Apfel mit allen Erlebnissen fertig. Der Apfel wurde dann bei der IHK Darmstadt eingereicht. red