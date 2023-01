Auf mehrere Werkzeuge hatten es Unbekannte bei ihrem kriminellen Vorhaben in der Nacht zu Freitag abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an einem Baustellencontainer in der Straße „Im Langgewann“ zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Kriminellen zwischen 4.30 und 5 Uhr gewaltsam in den Container einzudringen und hieraus einen Werkzeugkoffer zu entwenden. Im

