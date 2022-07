Werfer feiern Titelgewinne

Bürstadt. Nach zweijähriger Pause war es so weit, die Werfer des Rasenkraftsports des TV Bürstadts starteten bei den hessischen Meisterschaften in Neu-Isenburg. Für den jüngsten Teilnehmer Cem-Luis Öztürk war es der erste offizielle Wettkampf. Der Neunjährige holte sich bei allen drei Disziplinen – Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen – den ersten Platz und wurde hessischer Meister. Die elfjährige Fidan-Luise Öztürk nahm am Wettkampf der Schülerinnen teil und sicherte sich auch in allen Disziplinen den ersten Platz und den hessischen Meistertitel. Noah Heiser ging ebenfalls drei mal als Sieger hervor und wurde zum hessischen Meister gekürt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1