Wer hilft Müll sammeln?

Bürstadt. Die ersten Frühblüher kündigen den Frühling an – höchste Zeit, den in der Landschaft verteilten Müll abzusammeln, bevor er unrühmlicher Störfaktor und Gefahrenquelle in der wachsenden Natur wird. Deshalb laden die IG Saubere Umwelt und der Naturschutzbund (NABU) Bürstadt gemeinsam zu einer Müllsammelaktion. Tatkräftige Unterstützung ist willkommen.

Die Aktion startet am Samstag, 5. März, um 13 Uhr vor dem NABU-Gelände gegenüber der Naturoase Lachgärten (Glücksbaumallee, nahe der Tennisplätze). Mülltüten sind ausreichend vorhanden, und für den Abtransport der gefüllten Müllsäcke wird ebenfalls gesorgt. Helferinnen und Helfer können gerne Arbeitshandschuhe mitbringen und, falls vorhanden, auch Greifzangen. Nach etwa zwei Stunden wollen sich die Teilnehmer zu einem kurzen Erfahrungsaustausch und einer kleinen Stärkung wieder am NABU-Geländetreffen. red

