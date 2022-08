Bereits am 28. Juni hat die Polizei in der Hermann-Staudinger-Straße in Bürstadt ein gelbes Fahrrad der Marke „Highlander-Classic“ sichergestellt. Auffallend ist der fest installierte, weinrote Transportkoffer auf dem Gepäckträger, teilt die Polizei mit. Darin wurden eine Tabakpfeife, Werkzeug sowie Anschlüsse für einen Gartenschlauch gefunden.

