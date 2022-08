Wem gehört dieses gelbe Rad?

Bürstadt. Bereits am 28. Juni hat die Polizei in der Hermann-Staudinger-Straße in Bürstadt ein gelbes Fahrrad der Marke „Highlander-Classic“ sichergestellt. Auffallend ist der fest installierte, weinrote Transportkoffer auf dem Gepäckträger, teilt die Polizei mit. Darin wurden eine Tabakpfeife, Werkzeug sowie Anschlüsse für einen Gartenschlauch gefunden.

Bislang konnte der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades nicht ausfindig gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Polizei nicht ausschließen, dass das Rad gestohlen wurde.

Für den Fortgang der Ermittlungen hofft das Kommissariat 35 in Heppenheim nun, dass Zeugen oder der Besitzer des Rades Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06252/70 60 aufnehmen. pol