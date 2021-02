Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis meldet für Bürstadt und Groß-Rohrheim jeweils eine bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus. In Biblis wurde kein neuer Fall bekannt. Kreisweit sind es 36 neue Fälle. In Absteinach ist eine 83-jährige Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Innerhalb der vergangenen sieben Tag gab es im Kreis 153 Neuinfektionen. Die Inzidenz beträgt 56,43. Am Dienstag erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis von zwei weiteren britischen Mutationen im Kreisgebiet. Zudem liegt bezüglich eines weiteren Todesfalls eine Bestätigung der britischen Mutation vor. Insgesamt sind 77 Fälle mit der britischen und ein Fall mit der südafrikanischen Corona-Mutante bestätigt. ps