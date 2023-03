Weihnachtstombola kommt Tafel zugute

Bürstadt. Ostern steht vor der Tür, aber für die Tafel in Bürstadt ist Weihnachten noch immer ein Grund zur Freude. Die IG Adventszauber hat ihre Abrechnung der Weihnachtstombola, die während des Adventszaubers im Dezember 2022 veranstaltet wurde, abgeschlossen. „Die Lose der Tombola waren heiß begehrt und an den beiden Verkaufstagen Samstag und Sonntag ratzfatz ausverkauft“, erzählen Edith Appel-Thomas und Roland Gündling während der Spendenübergabe.

Und damit nicht genug haben sich die Mitglieder der IG Adventszauber nicht nur dafür entschieden, den Erlös der Tombola der Tafel zu spenden, sondern auch noch zusätzlich mit eigenen Mitteln aufgestockt. So konnte sich das Team der Tafel über einen Scheck von 800 Euro freuen.

„Das ist eine tolle Summe“, jubelt Erna Schöcker, Teamleiterin der Dienstagsausgabe bei der Tafel. Damit kann die Tafel ihre laufenden Betriebskosten, die durch Spenden finanziert werden müssen, begleichen. „Wir sind wirklich sehr froh, wenn wir immer wieder durch solche Spenden in unserer Arbeit unterstützt werden. Toll, dass sich so viele Menschen für die Tafel in Bürstadt einsetzen“, betont Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin beim Diakonischen Werk Bergstraße. Auf rund 45 000 Euro beziffert sie die jährlichen Betriebskosten, die über Spenden abgedeckt werden müssen.

Ehrenamtliche als Herz der Tafel

Das funktioniert nur mit einem großen Team, das durchweg ehrenamtlich arbeitet. Man kann sich ausrechnen, welche Summe die etwa 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer – nimmt man den Mindestlohn an – der Gesellschaft einsparen. „Das Ehrenamt in der Tafel ist einzigartig“, findet Ute Weber-Schäfer. In diesem Umfeld ließen sich sowohl soziales als auch nachhaltiges Engagement für Gesellschaft und Umwelt vereinbaren.

Dies hat auch Volker Götz überzeugt, der obwohl noch voll berufstätig, die Aufgabe des ehrenamtlichen Teamleiters für die Fahrer übernommen hat. Er freut sich, auf diesem Wege der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können.

Ideal wäre es, wenn Volker Götz noch einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin an seiner Seite hätte, der oder die die Aufgaben der Teamleitung mit ihm teilt, wünscht sich das Fahrerteam der Tafel. „Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit“, ergänzt Ute Weber-Schäfer mit einem Augenzwinkern. red