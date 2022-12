Weihnachtsfeier mit Ehrungen

Nordheim-Wattenheim. Im Namen des VdK-Ortsverbands Nordheim-Wattenheim begrüßte der Vorsitzende Gerhard Billau am Samstag rund 50 Mitglieder und Gäste, die sich zur diesjährigen Weihnachtsfeier in der Kultur- und Sporthalle in Nordheim eingefunden hatten. Darunter auch die Ehrengäste Annegret Fettel vom VdK-Kreisverband, Volker Scheib, Bürgermeister der Gemeinde Biblis, und Pfarrer Arne Polzer von der evangelischen Kirchengemeinde. Der Nordheimer Ortsvorsteher Gerhard Rothenhäuser ließ seine herzlichsten Weihnachtsgrüße ausrichten.

Dank an die Helfer und Spender

Gerhard Billau bedankte sich bei allen Helfern und Spendern, ohne die eine solche Veranstaltung wie diese nicht möglich gewesen wäre. Und auch dem Volkschor Nordheim, der einige Lieder vortrug, richtete er seinen Dank aus. Pfarrer Polzer trug nach einer kurzen Ansprache der anderen Ehrengäste zum Nachdenken anregende Gedanken über die Weihnachtsgeschichte vor.

Im Anschluss unterhielt der Volkschor Nordheim unter Leitung seines Dirigenten Raphael Kuhn mit besinnlichen Weihnachtsliedern. Danach wurden die im Jahr 2022 aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieder Gisela Urban und Renate Weissbrodt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.

Nach einer kleinen Stärkung las Gertrud Konopka, stellvertretende Vorsitzende des VdK, eine Weihnachtsgeschichte vor, und der Gesangverein gab erneut einen Liedervortrag zum Besten.

Der VdK hatte zudem nummerierte Tüten vorbereitet, in denen sich Spenden von Nordheimer und Wattenheimer Geschäften, wie Äpfel, Orangen, Wein und Gebrauchsgegenstände befanden. Aber auch Gutscheine für Gastronomie, Gesundheit und Sport waren in den Weihnachtstüten zu finden. Gegen Vorlage der Nummer konnten die Gäste dann ihr Weihnachtsgeschenk in Empfang nehmen. red