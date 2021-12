Weihnachtliche Klänge per Videokonferenz

Bürstadt. Musikunterricht zu geben oder zu erhalten: Das stellt während der Corona-Pandemie alle Beteiligten auf eine harte Probe. Gemeinsames Singen und Musizieren war auch für Lehrer und Schüler der Erich Kästner-Schule (EKS) während der anhaltenden Pandemie nicht wie gewohnt möglich. Doch deshalb auf das traditionelle Weihnachtskonzert verzichten? Damit wollte sich Studienrätin Andrea Schienbein, Fachleiterin für Musik an der EKS, nicht abfinden. Und so wurde dank viel Engagement, einem kreativen Gestaltungsteam und der Technik AG ein musikalischer Streifzug durch die Weihnachtszeit in der Aula aufgezeichnet. Statt wie sonst in St. Peter versammelte sich das Publikum vor den Bildschirmen.

Zwar gab es zunächst Probleme mit der Konferenzplattform, doch schließlich brachte Andrea Schienbein alles zum Laufen, und Schulleiterin Stephanie Dekker begrüßte die Zuhörer. Sie übergab die Moderation an Azra Keyvanoglu, Carolina Önder und Amalia Ketoglidou, die durch das Programm führten. Zum Auftakt sang die Klasse 6Hb „Let it snow“. Im Takt geschlagene Papierrollen gaben dabei den Rhythmus vor. In die „Fabelhafte der Welt der Amelie“ entführte Carolina Ödner, Lennard Patz präsentierte eindrucksvoll „When I see you again“. Mit Gitarre und Gesang bezauberte Eleonor del Rocio Blanquicet Taborda mit „Heather“. Dazu bekam das Publikum ein altes, überliefertes Weihnachtslied von Lilia Wolf dargeboten.

Klassiker zum Fest

Natürlich durfte auch „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ nicht fehlen. Andrea Schienbein begleitete die Klasse 6Gb bei ihrem Auftritt. Sie unterstütze auch Lilia Wolf, Lena Pein und Kira Wahrenbruch, die sich mit „Mary’s Boychild“ in die Herzen der Zuhörer sangen. Auch die Evergreens „Last Christmas“ (Chiara Lauricella, Gesang/Patrick Embach, Klavier) und „O Tannenbaum“ (Fynn Ofenloch, Klarinette) fehlten im bunten Reigen weihnachtlicher Lieder nicht. „All I ask“, das Amalia Ketoglidou, begleitet von Patrick Embach, einfühlsam sang, gehörte ebenso zum Repertoire der EKS wie „USA for Africa – We are the World“, mit dem sich die Lehrerband „Erich und die Kästners“ stimmungsvoll verabschiedete. Dabei hatten den gesanglichen Part Susan Seelinger und Marvin Weiland übernommen. Patrick Embach, Martin Eichhorn und Veith Gruhn brachten dazu ihre Instrumente zum Klingen.

Die Gestaltung der Aula hatten alle Kunstklassen von Annie Martinez übernommen. An der Übertragung arbeiteten Chimamanda Nnaemeka, Carlo Ziegler, Vincent Vetter und Lukas Stephan von der Technik AG mit.

„Musikunterricht ist nur schwierig durchführbar“ gestand Andrea Schienbein und fügte mit einem Stoßseufzer hinzu: „Wir wünschen uns bald eine normale Zeit zurück“.