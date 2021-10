Wehr ehrt Mitglieder

Riedrode. Die Feuerwehr Riedrode lädt am Montag, 8. November, um 19.45 Uhr alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Schulungsraum des Feuerwehrhauses in Ried–rode sein. Mitglieder der Einsatz- sowie Alters- und Ehrenabteilung werden gebeten, in Uniform zu erscheinen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte Wehrführers, des Jugendfeuerwehrwartes, des Leiters der Kinderfeuerwehr „Firekids“ und des Vertreters der Alters- und Ehrenabteilung. Außerdem gibt es Ehrungen, Beförderungen und die Übergabe von Mitgliedern in die Einsatzabteilung. Die zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden Rechtsverordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die Anordnungen des Versammlungsleiters sind strikt einzuhalten. Zur Teilnahme an der Sitzung ist ein Corona-Impf- oder -Genesenen-Nachweis oder ein tagesaktueller negativer Testnachweis vorzulegen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1