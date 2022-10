Wattenheimer Senioren feiern Weinfest

Wattenheim. Mit Musik, Geselligkeit, Zwiebelkuchen und neuem Wein feierten die Senioren im herbstlich geschmückten Dorfzentrum Wattenheim ihr schon traditionelles Weinfest. Maria Sauer begrüßte alle Anwesenden, unter ihnen auch Bürgermeister Volker Scheib sowie der Alleinunterhalter Karl-Heinz Hild, der es ganz schnell verstand, den ausgefüllten Saal in Stimmung zu bringen.

Zunächst wurden die Geburtstagskinder mit einem Ständchen gratuliert, passend zum Weinfest wurde vor Jahren das Lied „Schön ist das Weinfest in Wattre“ gedichtet. Unterstützung gab es von Toni Sauer an der Gitarre. Auch hatten die Besucher des Festes die Möglichkeit, an einem Quiz teilzunehmen. Elf Fragen rund um das Thema Wein mussten beantwortet werden.

Während des Kaffeetrinkens durfte jeder Besucher eine Spielkarte ziehen, die für die Wahl der neuen Weinhoheit erforderlich war. Die Spannung stieg, als unter drei präparierten Karten das Los gezogen wurde. Zum ersten Mal konnten sich die Wattenheimer Senioren über eine polnische Königin namens Halina freuen. Udo Müller überreichte der neuen Hoheit Zepter und Krone. Danach erfolgte eine bunte Mischung auf Liedern über den Rhein und über Wein.

Maria Sauer bedankte sich zum Abschluss bei allen Helfern und wünschte den Senioren ein gutes nach Hause kommen. Soweit es Corona zulässt, findet der nächste Seniorennachmittag im November statt. Dann steht ein Vortrag des Gewässerverbandes Bergstraße auf dem Programm. red