Wasserstoff erklärt

Bürstadt. Bündnis 90/Die Grünen laden zum „Grünen Stammtisch“ am Dienstag, 14. Februar, ab 19 Uhr im Restaurant Zur Krone ein. Es geht um das Thema Wasserstoff, das der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Jan Hoffmann mit dem Vortrag „Wasserstoff – Zukunft oder Zukunftsmusik“ vorstellt.

Das Thema ist – seit der Ankündigung der Bundesregierung, eine nationale Wasserstoffstrategie zu erarbeiten – viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Dabei bleiben jedoch viele Fragen offen. Wofür brauchen wir eigentlich Wasserstoff? Was ist grüner, blauer oder schwarzer Wasserstoff? Was ist in näherer Zukunft technologisch umsetzbar und was wird noch dauern? Darum soll es an dem Abend gehen. red