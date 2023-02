Warum die Mainstraße in Bürstadt ab Mittwoch gesperrt wird

Bürstadt. Vier Wochen voll gesperrt wird der Bereich zwischen der Mainstraße 1 und 13, anschließend soll der Abschnitt zwei Wochen lang auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbei führen. Von Mittwoch, 22. Februar, bis Mittwoch, 5. April, erledigt der Energieversorger EWR Anschlussarbeiten für den neuen Wohnkomplex in der Mainstraße. In Abstimmung mit Energieried und Telekom stellt EWR den Stromanschluss her und tauscht dabei die Niederspannungskabel, um mehr Versorgungssicherheit zu schaffen. EWR bittet Anwohner und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen: „Projektleiter Martin Elliott sichert mit der Firma Gärtner vor Ort einen schnellen Ablauf zu“, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Anwohner hätten einen Info-Brief erhalten, Fragen beantwortet Andreas Flury unter Telefon 06731/40 54 82.

Bauherr Timo Ofenloch erklärt, dass der Gehweg aufgerissen werden müsse, um rund 150 Meter Kabel verlegen zu können. Ihm wäre eine halbseitige Sperrung lieber gewesen, um den Verkehr nicht auszubremsen. „Aber es hieß, dass sich die Arbeiten dann über viele Wochen hinziehen.“ Ofenloch schafft in dem Neubau Platz für die neue Sparkassenfiliale und darüber 22 Wohnungen. Im hinteren Gebäude Richtung Köpfelgasse entstehen acht weitere Wohnungen. Für die 30 Einheiten lägen ihm Anfragen von 250 Interessenten vor. Im Sommer sollen beide Häuser bezugsfertig sein.

Linienbusse halten nicht

Die Umleitung folgt nach Angaben der Stadtverwaltung von Süden über die Nibelungen-, Wilhelminen- und Marktstraße in die Nibelungen- und Dammstraße, weiter über die Bahnhofsallee zurück in die Mainstraße. Von Norden geht’s über die Bahnhofsallee in die Damm- und die Nibelungenstraße zum Kreisverkehr. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Bushaltestellen in der Nähe der Sparkasse, der Poststelle, und des Getränkemarktes an der Ecke Mainstraße werden in der Zeit nicht angefahren. Infos gebe es an den Aushängen in den Bushaltestellen. Der Parkplatz Mainstraße 5-7 gegenüber der Post sei nur eingeschränkt befahrbar. cos