Wandern im goldenen Herbst

Biblis. Nach langer, coronabedingter Pause wurde erstmals wieder eine Herbstwanderung der Kultur- und Wandergruppe der Turngemeinde organisiert. Der Ausgangsort war der Wanderparkplatz auf der Juhöhe. Dort erwartete die Gruppe wunderschöner herbstlicher Sonnenschein.

Zunächst verlief der Weg ein kurzes Stück am Waldrand entlang, bis er am Zigeunerkopf in den Wald hineinführte. Bald öffnete sich die Landschaft, und die Kultur- und Wandergruppe der TG Biblis genoss die schöne Aussicht über die Odenwälder Hügel. Durch herbstlichen Buchenwald erreichten die Teilnehmer den Naturpark-Parkplatz „Waldsee“. Nach diesem Wegabschnitt wurde eine Rast eingelegt.

Der Weiterweg geleitete die muntere Gruppe oberhalb von Bonsweiher in die offene Landschaft. Durch einen schmalen Waldstreifen gelangten die Bibliser zum Waldrand mit schönem Blick zum Höhenzug bei Stallenkandel. Noch einige Höhenmeter, und der Wanderweg führte hinab nach Ober-Liebersbach. Nach einem knappen Kilometer war die Gruppe beim Löschteich Dornwiese angelangt. Nun ging es leicht bergauf durch den Wald. Nach Verlassen des Waldes wanderten die Teilnehmer am „Großen Köpfchen“ vorbei und erreichten mit Blick in die Rheinebene den Ortseingang von Juhöhe. Nun waren es nur noch wenige Schritte, und alle waren wieder am Startpunkt angelangt. red