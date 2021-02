Am Sonntag, 14. März, stimmen Bürstädter über die Stadtverordnetenversammlung sowie die Ortsbeiräte in Bobstadt und Riedrode ab. Zudem wird der Landrat sowie der Kreistag gewählt.

Änderungen gibt’s wegen der Pandemie bei den Wahllokalen. Bürger aus Wahlbezirk I kommen in die Alte Schillerschule, Magnusstraße. Wahlbezirk II ist im Pfarrzentrum St. Michael (statt Kita Wichtelburg). Bürger aus dem Wahlbezirk III gehen in die Kita Spatzennest, Bezirk IV ist im Bürgerhaus (statt Altenheim). Die Wahlbezirke V und VI sind in Mensa und Sporthalle der Schillerschule vorgesehen. Wähler aus Bezirk VII sowie XI kommen in die Sporthalle beziehungsweise ins Foyer der Erich Kästner-Schule. In Bobstadt sind für Bezirk VIII das Alte Rathaus und für Bezirk IX die Räume der Schülerbetreuung an der Astrid-Lindgren-Schule vorgesehen. In Riedrode geht’s aus Bezirk X ins Bürgerhaus.

Sobald die Wahlbenachrichtigung angekommen ist, können Bürger Briefwahl beantragen – persönlich im Rathaus oder per Post. Sie erhalten dann einen Umschlag mit den Stimmzetteln, die sie ausfüllen und per Post zurücksenden.