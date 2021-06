Wahlen zum Kirchenvorstand

Bürstadt/Bobstadt. In der gesamten Landeskirche werden am Sonntag, 13. Juni, die Kirchenvorstände für die nächsten sechs Jahre neu gewählt – auch in den evangelischen Kirchengemeinden Bürstadt mit Riedrode und Bobstadt. Aus diesem Grund werden in der evangelischen Kirche in Bobstadt an diesem Tag zwei Gottesdienste mit Pfarrerin Johanna Gotzmann gefeiert: um 9 Uhr für die Bobstädter Gemeinde und um 10.30 Uhr für die Bürstädter Gemeinde. Ein Präsenzgottesdienst in der Bürstädter Kirche ist aufgrund der Bauarbeiten noch nicht möglich. Eine Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 06206/790 19 ist bis Donnerstag, 11. Juni, möglich. Das Tragen einer medizinischen Maske ist notwendig. red

AdUnit urban-intext1