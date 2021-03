Bürstadt. Der Wahlausschuss in Bürstadt hat sich am Freitagmittag getroffen und festgestellt, dass das bislang vorläufige Endergebnis der Kommunalwahl am 14. März zum endgültigen zu erklären ist. Welche Kandidaten ein Mandat erhalten, wird die Stadt Bürstadt kommende Woche nun noch einmal öffentlich bekanntgeben. „Wir werden auch die gewählten Bewerber benachrichtigen“, sagt Hauptamtsleiter Michael Molitor. Wer sein Mandat nicht annehme, könne dies dann zurückschreiben, dann werde die Stadt den jeweiligen Nachrücker auf der Liste informieren. Über die Besetzung der Gremien und Posten entscheidet die Stadtverordnetenversammlung in ihrer konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 21. April. cos