Bürstadt. In der Gärtnersiedlung am Boxheimerhof läuft der Betrieb fast normal weiter. Besonders zu Ostern herrscht im Geschäft mit Beet- und Topfpflanzen, Spargel und Kräutern Hochbetrieb. „Als Gärtnerei mussten wir während des Lockdowns nicht schließen, und derzeit ist die Nachfrage nach Blumen und Kräutern sehr groß“, erzählt Heide Molcz.

Sie beschäftigt die Saisonkräfte wie sonst auch. Ab September werden die jungen Pflanzen gezogen, damit sie jetzt zum Frühjahrsbeginn so gewachsen sind, dass sie auf dem Balkon und im Beet eine gute Figur machen. „Die Leute sehnen sich nach Frühlingsblühern und nach den leuchtenden Farben“, weiß Heide Molcz zu berichten. Und die Menschen hätten gerade viel Zeit und Geld übrig. Beides stecken sie gerne in den eigenen Garten.

Ein neuer Trend sind Gemüsepflanzen, die es bisher noch nicht bei ihr gab. Denn sie hat festgestellt, dass die Leute gerne selbst im Garten etwas Gesundes anbauen und ernten wollen.

Über den Zuspruch der Bürstädter kann sie sich nicht beklagen. „Uns geht’s besser als anderen Brachen in Hessen“, meint Heidi Molcz. „Während des zweiten Lockdowns kamen immer mal wieder Mütter mit ihren Kindern vorbei. Die sagten, sie müssten mal raus und was anderes sehen und sind durch die Gewächshäuser gestreift“, berichtet sie.

Als der zweite Lockdown kam, mussten sich Karl-Ludwig Haller mit seiner Frau Gertrud etwas einfallen lassen. Seit einigen Jahren produzieren sie unter der Marke „Nasch misch“ ein Sortiment aus verschiedenen Sprossen – speziell für Restaurants und Gastronomie. „Als die Lokale schließen mussten, ging es für uns ums Überleben“, machte Haller deutlich. Kurzerhand sind die beiden dazu übergegangen, den Lebensmittelgroßhandel zu beliefern und haben vor Ostern eine große Bestellung für Supermärkte abgearbeitet. Auch bei einem örtlichen Einkaufsmarkt wird es ein Körbchen mit vier Sorten Sprossen geben. Dafür sind eigens Etiketten mit Osterhäschen geordert worden.

Plastik vermeiden

Normalerweise befinden sich die Portionen in Plastik- oder Tontöpfchen, für die Osteraktion werden aber Minigläser verwendet. Unter anderem sind Radieschen, Kresse, Basilikum, Senf, Erbsen, Kerbel, aber auch Knoblauch, Boretsch oder Rucola im Angebot. Die kleinen Blättchen können auf dem Tisch zu Salat, aufs Brot, Pasta oder Fleisch serviert werden. „Das Substrat haben wir so entwickelt, dass es lange die Feuchtigkeit hält und die Sprossen auch noch frisch beim Endkunden ankommen. Wir arbeiten dran, dass wir mit möglichst wenig Plastik auskommen, aber ganz ohne geht es noch nicht“, erläuterte Haller, der zu normalen Zeiten mit vielen Sterneköchen zusammenarbeitet.

Die Coronazeit haben er und seine Frau dazu genutzt, ein Mini-Gewächshaus für Sprossen zu entwickeln und die so entstandene „Bleib-Gesund-Rolle“ in einer schmalen Papiertasche für Weinflaschen als Geschenk anzubieten. In den vergangenen Wochen konnte Haller weitere Sorten wie Möhre oder Anis testen. Er beobachtete, wie sich warme oder kühlere Standorte auf das Wachstum auswirken. „Da ist man als Gärtner gefordert, da geht richtig mein Herz auf“, schwärmt er.

Auch die Firma Böttcher hat die Schließung der Restaurants intensiv beschäftigt. Sie liefern ihre Kräuter auch an den Gastronomiegroßhandel, so dass ein wichtiger Teil des Kundenstammes weggebrochen ist. „Der Einzelhandel ist ein weiteres wichtiges Standbein, das diese Entwicklung nur bedingt ausgleichen kann“, erklärt Ulrike Böttcher. Jetzt im Frühjahr sind besonders die Kräuter für die traditionelle Grüne Soße sehr gefragt, und es herrscht Hochbetrieb im Unternehmen. Im Freiland und in Gewächshäusern werden über 25 verschiedene Küchenkräuter kultiviert, wie Koriander, Salbei, Zitronenthymian und Minze, die verstärkt Einzug in die Küche gehalten haben.

Hohe Nachfrage bei Rasen

Mehr als 20 Jahre Fachkenntnisse im Bereich Fertigrasen kann das Gartenbauunternehmen bieten. „Wenn man, wie aktuell, viel Zuhause ist, kann der Garten ein großer Wohlfühlfaktor sein und dazu gehört meistens ein gepflegter Rasen“, meint Böttcher.

Rund ein Jahr in der Vorkultur braucht der Sport- und Spielrasen, der an Garten- und Landschaftsbauer, an Gartencenter und an Privatkunden verkauft wird. „Hier haben wir wie gewohnt eine große Nachfrage. Der Verkauf war auch in Zeiten der Pandemie immer erlaubt, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen“, sagt Böttcher. Trotz allem habe die Corona-Krise den Betrieb vor große Herausforderungen gestellt und eine wirtschaftliche Unsicherheit mit sich gebracht.

Sowohl bei Molcz, Haller und Böttcher sind Privatkunden vor Ort immer willkommen. Am Telefon werden Bestellungen angenommen und Beratungen anboten.