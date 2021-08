Vorstand wird feierlich eingeführt

Bobstadt. Im April dieses Jahres haben in der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau Kirchenvorstandswahlen stattgefunden. Für Bobstadt durften fünf Personen in den Kirchenvorstand gewählt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese werden am 3. September während eines festlichen Abendgottesdienstes offiziell in ihr Amt eingeführt. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Rainer Heymach feierlich gestaltet. Gleichzeitig werden die ausscheidenden Kirchenvorstände verabschiedet.

Ein Treffen im Monat

Wiedergewählt wurden Daniela Beringer, Frieder Herrmann und Gerdi Schmitzer. Neu dabei sind Natascha Poletar und Jugenddelegierte Bianca Sulger. Nicht mehr dabei sind Christian Blass, Isolde Grimm und Anne Görtz. Kimberly Van Cleave konnte die Wahl nicht annehmen.

Der Kirchenvorstand trifft sich in der Regel einmal im Monat. Er hat die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten und wichtige Entscheidungen zu treffen.Der Abendgottesdienst findet am Freitag, 3.September um 18 Uhr statt. Anmeldung nimmt das Pfarrbüro bis 2.September unter Telefon 06206/79 01 9 entgegen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2