Vorleseaktion beginnt

Bürstadt. In der Bürstädter Bücherei St. Michael beginnt am Donnerstag, 13. April, ab 16.30 Uhr, ein ganz besonderes Angebot: Bei den Vorleseaktionen können kleine Bücherfans einfach vorbei kommen und sich von schönen, spannenden und lustigen Geschichten verzaubern lassen. Weitere Termine sind immer donnerstags am 11. Mai, 9. Juni und 13. Juli, ab 16.30 Uhr geplant. Das Vorleseteam freut sich, alle Interessierten in der Bücherei St. Michael, St. Michaelstraße 3, zur Vorleseaktion, aber auch zum Ausleihen von Büchern und vielen anderen Medien begrüßen zu dürfen.

Geöffnet ist die Bücherei sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. red

Info: Infos zur Aktion unter bistummainz.de/buecherei/buerstadt/