Vorläufige Endergebnisse

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Liebe Leserinnen, liebe Leser, in der Hektik eines Wahlabends, bei dem Redaktionsschluss und Auszählung der einzelnen Wahlbezirke nicht immer zeitlich zueinander passen, kann das schon mal vorkommen: In der grafischen Darstellung der Bundestagswahlergebnisse ist uns bei der Angabe der sonstigen Parteien ein Fehler unterlaufen, für den wir uns entschuldigen.

Sonstige berichtigt

In den ersten Übersichtsergebnissen hatte der Kreis Bergstraße nicht alle Parteien separat ausgewiesen. Die Ergebnisse der Grünen und der Linken wurden in diesem Zusammenhang während des Auszählvorgangs teilweise unter den Sonstigen zusammengefasst. Dies haben wir in der Eile nicht herausgerechnet. Die Einzelergebnisse der Parteien sind jedoch korrekt dargestellt worden. Deshalb liefern wir in der heutigen Ausgabe nochmals die korrekten und nun vollständig ausgezählten Ergebnisse nach.

Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen. bjz/kur