Vorbereitung auf Erstkommunion

Bürstadt. Die neue Erstkommunionvorbereitung für alle Drittklässler in Bürstadt beginnt mit dem Elternabend am 6. Oktober um 19 Uhr. Dieser Elternabend findet in der Kirche St. Michael statt, damit genügend Platz ist für den derzeit gebotenen Abstand. An diesem Abend wird das Vorbereitungskonzept vorgestellt, das Gottesdienste und thematische Kurstage umfasst. Die Einladungen wurden im katholischen Religionsunterricht der Schillerschule verteilt. Sollte jemand keine Einladung erhalten haben, kann er sich bei den Gemeindereferenten Iris und Michael Held melden, die die Erstkommunion leiten. Kontakt per E-Mail an gemeindereferenten@pfarrguppe-buerstadt.de oder im Pfarrbüro, 06206/61 87. red

