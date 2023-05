„Vor Tau und Tag“

Biblis. „Ins Wasser fällt ein Stein“ lautet das Motto der Frühmeditation, die von der KAB Biblis in Wattenheim am Omlor-See auf dem Grundstück der Familie Ochsenschläger angeboten wird. Am Samstag, 3. Juni, ist um 6 Uhr die Abfahrt an der katholischen Kirche in Biblis geplant. Mit dem Fahrrad geht es in circa 30 Minuten nach Wattenheim, wo um 6.30 Uhr die Meditation am Omlor-See stattfindet. Bei schlechtem Wetter findet die Meditation in der katholischen Kirche in Wattenheim statt.

Silvia Berger mit ihren Klangschalen, Antonia Kleimeier mit ihren Gesang, Meinhard Link mit seiner Gitarre und die Katholische Kirchenmusik Biblis sorgen für die spirituelle und musikalische Begleitung der Meditation. Im Anschluss steht für die Teilnehmer ein leckeres Frühstück im Dorfzentrum bereit.

Um Anmeldung gebeten

Bei Regenwetter wird mit dem Auto nach Wattenheim gefahren, die Abfahrtszeiten bleiben gleich. Für die Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben. Interessierte können sich bis zum Sonntag, 14. Mai, bei Friedel Berg unter der Telefonnummer 06245/34 87 oder per E-Mail an fberg@kab-biblis.de zur Teilnahme anmelden.

Wer gerne teilnehmen möchte, aber nicht mit dem Fahrrad fahren kann, soll dies bei der Anmeldung angeben. Es besteht die Möglichkeit, auch mit dem Auto zum See zu fahren. Begrenzt können auch Mitfahrgelegenheiten angeboten werden, heißt es von Seiten der KAB. red