Das Grundstück im Bürstädter Gewerbegebiet füllt sich erneut mit Kisten und Kartons: Gedacht sind die Spenden für Menschen aus der Ukraine, die nach Berlin geflüchtet sind. Am Wochenende soll ein Hilfstransport in die Hauptstadt starten, kündigt Sascha Kronenberger an: „Hier wird ganz dringend Unterstützung gebraucht.“

Der Lorscher sammelt und verteilt schon fast seit einem Jahr Spenden

...