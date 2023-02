Vom Instrument Stimme

Biblis. „Unsere Herzen – Ein Klang“ heißt der Film, den die Filminsel Biblis am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr zeigt. Wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam singen, entsteht etwas Magisches. Der Film begleitet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter bei ihrer Arbeit, aus Menschen, die Spaß am Singen haben, Chöre entstehen zu lassen, die berühren und eine enorme Ausstrahlung haben. Der Film gibt Einblicke in den gemeinsamen Prozess, das Urinstrument „Stimme“ einzusetzen, Gemeinschaft wachsen zu lassen und zu erleben und zeigt, dass Musik Menschen verbinden und glücklich machen kann.

Im Anschluss an den Film gibt der Bibliser Chor „Stimmt so!“ Einblicke in sein Repertoire und zeigt, was den Sängerinnen und Sängern Spaß beim Singen macht. Der Chor hat sich auf keinen Stil oder eine bestimmte Sprache festgelegt – es wird gesungen, was gefällt. Die Gründung von „Stimmt so!“ fiel in die Zeit von Corona, aber die Sängerinnen und Sänger haben sich davon nicht beeindrucken lassen. Es wurde immer gesungen, wann und wo es möglich war – auch im Garten mit Stirnlampen.

Wer möchte, ist eingeladen, anschließend mitzusingen. So kann etwas Magisches entstehen. red