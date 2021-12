Vollsperrung bei Bürstadt endet am Freitag

Bürstadt. Die Arbeiten im Bereich Bürstadt der B 44 und B 47 sind auf den letzten Metern: Die Vollsperrung soll am Freitag aufgehoben werden, teilt Hessen Mobil mit. Seit Juni läuft die Instandsetzung einer Brücke, die an der Lampertheimer Straße über die Bundesstraße B 47 führt. Dann kann der Verkehr wieder ungehindert von Bürstadt Mitte in Richtung Lorsch und Bensheim rollen sowie nach Lampertheim abbiegen.

Laut der Landesbaubehörde Hessen Mobil sind im Frühjahr 2022 noch Restarbeiten im Bereich unterhalb der Brücke geplant. Hierfür seien noch einmal geringfügige Verkehrseinschränkungen notwendig. Beseitigt wurden jetzt die Schäden, die bei einer Routineprüfung aufgefallen waren: verwitterte Betonoberflächen, Rissbildungen sowie großflächige Betonabplatzungen mit stellenweise freiliegender, korrodierter Bewehrung. Zudem ist der Fahrbahnbelag der Rampen vor und nach der Brücke erneuert worden. Die Brücke ist 47 Jahre alt. Die Baukosten betragen rund 390 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Die Baustelle wird bis Freitag abgebaut. © dpa