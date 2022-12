Von Christine Dirigo

Durch die Bank weg alle Schüler, die zum Vorlesewettbewerb in der Erich-Kästner-Schule angetreten sind, waren sichtlich aufgeregt. Zuvor war in allen sechsten Jahrgängen bereits der Klassensieger gekürt worden, nun ging es in die nächste Runde. Als die erste Kandidatin für den Wettbewerb in der Mediathek eintraf, wurde sie Mitarbeiterin Sabine Stebich mit

...