Viviane I. und Andreas II. übernehmen das Zepter

Bürstadt. Mit der Inthronisierung von Prinzessin Viviane I. und Prinz Andreas II. starteten auch die Bürstädter Narren traditionsgemäß in die fünfte Jahreszeit. Von dichtem Nebel eingehüllt, fand die Zeremonie unter dem Markthallendach im Freien statt. Der Corona-Pandemie geschuldet, die gerade wieder mit erschreckenden Ansteckungszahlen aufwartet, trugen die närrischen Oberhäupter und ihre Untertanen alle Schutzmasken. Lag der Nebel fast schon wie eine Metapher über der närrischen Zeit, so waren es Temperaturen um den Gefrierpunkt, die Gardemädchen, Elferräte, Ex-Prinzessinnen und -Prinzen schaudernd in die närrische Zukunft blicken ließen. Auch wenn Liedermacher Heinz Kilian mit „Es geht schon wieder los“ der Stimmung Schwung zu geben versuchte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hatten sich die Jokusjünger noch traditionell bei der Skulptur der „Sainäwwels Kett“ im Garten des Ratskellers getroffen, verlief der weitere Start in die Kampagne ab jetzt nach völlig anderen Regeln. Statt Festsaal ging es unter das „Dach der Akropolis“ und ins Freie. Vereins-AG Vorsitzender Steffen Schweiker und Präsidentin Sandra Beilstein konnten dort die bunt gekleideten Abordnungen der Bürstädter Fastnachtsvereine begrüßen. Auch Narren aus den Nachbargemeinden erboten sie einen Gruß mit kräftigem „Helau“.

Doch am Abend der Besonderheiten stand erst einmal die Verabschiedung von Prinzessin Sabine und ihrem Prinzen Michael im närrischen Protokoll. Sie können – Corona geschuldet – auf die längste Regierungszeit eines Bürstädter Prinzenpaares zurückschauen. In ihrem Erinnerungsbuch sind fast 70 repräsentative Auftritte vermerkt. Mit einem dreifachen donnernden Helau und langanhaltendem Applaus wurde das sympathische Paar von ihren Untertanen auf Zeit gebührend verabschiedet.

Vater und Tochter auf dem Thron

Der Hauch des Besonderen umweht auch Viviane I. und Andreas II. Nicht nur, dass sie am längsten auf ihren Amtsantritt warten mussten; sie sind als Vater und Tochter zudem ein Unikat. Gestählt durch unzählige Büttenauftritte bei den Prunksitzungen des Spiel- und Kulturkreis (SKK), sind sie mit Fastnachtsgenen gesegnet. Zusammen 66 Jahre närrisch unterwegs (wir berichteten), steht die nächste Generation mit Enkelin und Tochter Leonie schon in den Startlöchern. Die „Malligs“ haben sich der Mundart, Jacky/Cola statt Sekt und der Kinderstiftung von Courage-Ordensträger Bülent Celan statt Blumensträußen verschrieben. Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt punktete das Vater-Tochter-Gespann nicht nur mit ihrer Mundart-Antrittsrede, sondern auch mit ausladender Robe. Da wurde es selbst auf der Bühne ein bisschen eng.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wenn der Nebel so manches Helau gedämpft erklingen ließ, war die Kampfansage, die Vereins-AG Präsidentin Sandra Beilstein dem Virus machte, glasklar: „Corona macht Platz, die Fastnacht ist unser größerer Schatz“. Eindringlich warb sie für das Impfen, „um zurück zur Normalität“ finden zu können. Sie wünschte sich, dass – trotz der Pandemie – Lachen und Humor die fünfte Jahreszeit bestimmen sollte. Kaum waren Urkunden und die Insignien der Macht ausgetauscht, gingen auch schon musikalisch und optisch „Die Hände zum Himmel“. Statt Schunkellied intonierte Heinz Kilian das Prinzenpaarlied als Marsch und hielt damit die Menschen ein wenig mehr auf Abstand. Die große Frage des Abends blieb aber: „Werden wir wohl Fastnacht feiern können?“ Fell