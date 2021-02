Bürstadt. Auch wenn die Sonne hell vom Himmel strahlte, den Jecken steckte an den Fastnachttagen ein dicker Kloß im Hals. Dort wo sich sonst der närrische Lindwurm seinen Weg durch die Straßen bahnte, waren die Gassen diesmal menschenleer. Allerdings hatte die Vereins AG für einen nostalgisch-wehmütigen Rückblick auf vergangene närrische Höhepunkte zusammengestellt unter dem Titel „(K)ein Fastnachtsumzug 2021 in Bürstadt – vielleicht ein kleiner Trost für die vielen großen Fans der Fastnacht.

AdUnit urban-intext1

In den Straßen blieb es am Wochenende – ganz Corona-konform – überwiegend ruhig. Nirgends wurde geschunkelt, gesungen oder gelacht. Konfetti, Kamelle und auch der Rhythmus einer schräg aufspielenden Guggemusik fehlten. Der Fastnachtsmarkt fand lediglich als Erinnerung in den Köpfen der eingefleischten Fastnachter statt. Nur ein paar ganz Verwegene hatten sich eine grelle Perücke aufgesetzt und eine rote Nase ins Gesicht gedrückt.

Prächtige Narrenschiffe

Um das närrische Leid ein wenig zu lindern, hatte die Vereins AG über den städtischen Videokanal Bilder aus vergangenen jecken Tagen zusammengeschnitten und servierte sie als närrische Schmankerl. Von Prinzessin Sabine III. und Prinz Michael II. mit einem dreifachen Helau begrüßt, zogen prächtige Narrenschiffe über die Bildschirme. Sie entführten die Zuschauer in den Wilden Westen, ließen Flugzeuge über den Köpfen schweben oder schweiften mit der Kamera über einen vollgestopften Marktplatz, auf dem Umfallen schon lange nicht mehr möglich war.

Almenfelder Kerweborsch sorgten ebenso für Spektakel wie die Cheerleader der Redskins für Begeisterung. Während musizierende Clowns der KKM, die Brass Band mit ihren Teufelsperücken und der Spielmannszug der Feuerwehr nostalgische Gefühle hervorriefen und mit „Ich bin nur ein Kölsche Jung“, „Komm, hol das Lasso raus“ oder dem Gassenhauer „Hang on Sloopy“ für den nötigen Soundtrack sorgten, marschierten bildhübsche Gardemädchen durchs Bild.

Frauenpower auf der Straße

AdUnit urban-intext2

Tanzgruppen, Kitakids und das SKK Kinderprinzenpaar sorgten für gute Laune. Eine ganze Reihe Prinzessinnen und Prinzenpaare mit aufwendiger Kleidung und überbordend guter Laune heizten dem Publikum ein.

Marsmännchen, Märchenwesen, ein sich windender Chinadrache und allerlei Fabelwesen tanzten, lachten und feierten die fünfte Jahreszeit. Für Frauenpower auf der Straße sorgten zudem die SKK-Tanzperlen, die HCV-Gruppe Charisma und die Knallbonbon-bunten Mädels vom DFC „Unner uns“, die ihre letzte Kampagne bestritten, ließen es noch einmal kräftig krachen.

AdUnit urban-intext3

Doch schon nach einer halben Stunde war der virtuelle Ausflug in alte Zeiten zu Ende und selbst die Sonne konnte die tiefe Trauer vieler Narren kein bisschen aufhellen.