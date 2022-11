Viertklässler forschen

Bürstadt. „Hauptsache, es knallt und zischt bei den Experimenten. Aber ganz so spektakulär wird es heute nicht“, sagt MINT-Beauftragte Elke Killer von der Bürstädter Erich Kästner-Schule (EKS). Sie hat die Forschertage für die vierten Klassen organisiert und vorbereitet und war froh, dass die Tage nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden durften. Für die Grundschüler gelten sie als Orientierungshilfe für mögliche weiterführenden Schulen.

Elke Killer (l.) beaufsichtigt den Toten-Meer-Versuch. © Christine Dirigo

16 vierte Klassen – aus der benachbarten Schillerschule sowie aus Hofheim, Nordheim, Bobstadt und Einhausen – tummelten sich am Donnerstag und Freitag mit etwa 400 Schülern vor allem in den naturwissenschaftlichen Räumen und der Mensa. Staunen konnten sie beim Experiment von Veit Gruhn im Physiksaal. Er zeigte ihnen, was mit einer Essiggurke passiert, die an einen Stromkreis angeschlossen ist. Das war allerdings nur zum Anschauen gedacht. Die Experimente zum Ausprobieren waren weitaus harmloser.

Netzhelden mit dabei

Alle bekamen ein Forscherheft ausgehändigt, in dem sie die Versuche nachlesen und die Ergebnisse eintragen konnten. Neu war, dass sich auch die Netzhelden der EKS am Forschertag beteiligten. „Sie erzählen etwas zum Umgang mit dem Internet, dem Smartphone und den neuen Medien und klären die Grundschüler auf“, so Killer.

Die Viertklässler mussten alle zum Fach Chemie, konnten sich dann aber aussuchen, ob sie mit Physik oder Bio weitermachen wollten. Für alle gab es in der Mensa eine frisch gebackene Waffel auf die Hand. Dafür standen verschiedene Klassen am Waffeleisen, darunter der WPU-Kurs Kochen.

Sieben Fachkollegen und Paten aus den neunten und zehnten Klassen waren für die Grundschüler da. Von der Schillerschule kamen Stefanie Rugelis, Lehrerin der 4f, und Rebecca Sauer, Referendarin in der 4e. „Es gibt einige Schüler, die haben hier Geschwisterkinder. Andere kennen die EKS noch gar nicht. Aber alle waren aufgeregt, was sie heute erleben werden. Diese Erfahrung ist sehr wertvoll“, so Rugelis. „Und das Mysterium ‚weiterführende Schule‘ wird heute aufgebrochen. Beim Tag der offenen Tür werden sich die Kinder hier ganz anders bewegen, weil sie schon ein bisschen in den Betrieb reingeschnuppert haben“, so Sauer.

Jede Klasse hatte ihren ganz eigenen Plan für den Tag, so dass nicht alle zur gleichen Zeit in den Fachräumen oder in der Mensa waren. „In der Forscherpause haben wir alle Experimente schon mal durchgemacht und den Paten gezeigt, was sie machen müssen und wo sie helfen können“, erklärte Killer. Ihre Versuche sind geprägt von Beobachten und Hinterfragen. Wie zum Beispiel bei den Mini-Tomaten und den Trauben, die normalerweise in einem Glasbehälter mit Wasser untergehen. Aber wenn man Salz hineinrührt, schwimmen sie oben.

Zum Tag der offenen Tür lädt die EKS am Samstag, 11. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr ein. cid