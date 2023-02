Viermal auf dem Treppchen

Bürstadt. Elvin Hamidovic in der U 21 sowie Florian Ruckteschler und Katharina Keltjens in der U18 sicherten sich bei den Südwestdeutschen Judo-Meisterschaften den Titel. Die Kämpfer des 1. Judo-Club Bürstadt konnten insgesamt fünf Platzierungen erzielen. Neben den drei Erstplatzierten gab es noch einen zweiten und einen dritten Platz.

Elvin Hamidovic konnte sich in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm in der U 21 nach zwei Siegen den ersten Platz sichern. Durch ein mögliches Doppelstartrecht erzielte er in der gleichen Gewichtsklasse in der U 18 mit zwei Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz.

Bis 50 Kilogramm starteten mit Max Danner und Florian Ruckteschler zwei Kämpfer für den 1. Judo-Club Bürstadt. Dannker erreichte mit zwei Siegen und einer Niederlage Platz drei. Florian Ruckteschler konnte seine drei Kämpfe alle für sich entscheiden und so den ersten Platz in seiner Gewichtsklasse erzielen.

Anton Krahn ging in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo auf die Matte. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen konnte er trotz guter Ansätze keine vordere Platzierung erzielen. Mit drei Siegen wurde Katharina Keltjens in der Gewichtsklasse bis 48 Kilo Südwestdeutsche Meisterin.

Die drei Erstplatzierten jeder Gewichtsklasse qualifizieren sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Leipzig. Daher darf sich der 1. Judo-Club Bürstadt auf die Teilnahme von insgesamt fünf Startern freuen. Entsprechend zufrieden war auch Trainerin Nadine Müller mit den Ergebnissen ihrer Judokas. red